Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Собянин раскрыл модель ввода и снятия ограничений из-за COVID-19

Олеся Степакова
16:11 01.08.2021
Столичный градоначальник объяснил, что основным фактором при принятии решений была заполняемость больничных коек в городе.
Собянин раскрыл модель ввода и снятия ограничений из-за COVID-19
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Читайте нас на:

Мэр Москвы Серегей Собянин назвал основной фактор при принятии решений об ужесточении или снятии ограничений из-за COVID-19. Об этом он рассказал в интенвью «РБК».

«Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае – июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее – локальные меры», – объяснил градоначальник.

После того, как заболевание пошло на спад, эти койки стали выводиться из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры, уточнил Собянин.

По мнению мэра столицы, пандемия – это динамическая ситуация, в условиях которой смысл управленческой работы, – вовремя вводить ограничения и также вовремя их отменять. Так, Собянин отметил, что введение на три недели входа в кафе и рестораны только по QR-коду привело к тому, что москвичи стали больше вакцинироваться, а контактировать друг с другом меньше. За это время заболеваемость COVID-19  упала в городе в два раза, подчеркнул мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин отменил отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах столицы.  По словам московского градоначальника, данная мера отменяется в связи с существенным улучшением эпидемиологической обстановки в городе. В тоже время, масочный режим, по словам Собянина, будет сохраняться до тех пор, пока количество новых случаев COVID-19 не уменьшится до минимума.

Позже стало известно, что в Москве разрешили проводить спортивные мероприятия с участием до трех тысяч человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:29 Спорт
Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу
15:11 В стране и мире
Нарышкин назвал личным оскорблением попытки переписать историю Великой Отечественной войны
15:10 Спорт
Теннисисты Павлюченкова и Рублев завоевали золото ОИ-2020
13:29 В стране и мире
Видео
«Не делил людей на хороших и плохих»: внук Засурского рассказал о его характере
10:08 ОПК
Видео
«Умная машина»: командующий ВДВ назвал особенности боевого модуля БМД-4М
Популярное
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
«Сразу двух зайцев»: исследователи раскрыли свойства лекарства из борщевика
Сбылось предсказание Эйнштейна: астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры
«Письмо от предателя»: бывшая жена Мамаева показала его послание из «Бутырки»
Видео
Загадочный объект пролетел в небе над охваченной пожарами Турцией
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.