Собянин раскрыл модель ввода и снятия ограничений из-за COVID-19

Мэр Москвы Серегей Собянин назвал основной фактор при принятии решений об ужесточении или снятии ограничений из-за COVID-19. Об этом он рассказал в интенвью «РБК».

«Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае – июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее – локальные меры», – объяснил градоначальник.

После того, как заболевание пошло на спад, эти койки стали выводиться из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры, уточнил Собянин.

По мнению мэра столицы, пандемия – это динамическая ситуация, в условиях которой смысл управленческой работы, – вовремя вводить ограничения и также вовремя их отменять. Так, Собянин отметил, что введение на три недели входа в кафе и рестораны только по QR-коду привело к тому, что москвичи стали больше вакцинироваться, а контактировать друг с другом меньше. За это время заболеваемость COVID-19 упала в городе в два раза, подчеркнул мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин отменил отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах столицы. По словам московского градоначальника, данная мера отменяется в связи с существенным улучшением эпидемиологической обстановки в городе. В тоже время, масочный режим, по словам Собянина, будет сохраняться до тех пор, пока количество новых случаев COVID-19 не уменьшится до минимума.

Позже стало известно, что в Москве разрешили проводить спортивные мероприятия с участием до трех тысяч человек.