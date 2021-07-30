В стране и мире Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах Москвы Анна Назайкина Данная мера отменена в связи с существенным улучшением эпидемиологической обстановки в городе, заявил мэр столицы. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах столицы. Об этом он сообщил на своем официальном сайте. «Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах», - заявил градоначальник. По словам Собянина, данная мера отменяется в связи с существенным улучшением эпидемиологической обстановки в городе. «Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций - в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня», - говорится в сообщении. Однако, отметил мэр, не следует забывать об обязательном использовании масок для защиты органов дыхания. По его словам, масочный режим будет сохраняться до тех пор, пока количество новых случаев COVID-19 не уменьшится до минимума. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика