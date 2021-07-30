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В Москве разрешили спортивные мероприятия с участием до трех тысяч человек

Олеся Степакова
21:07 30.07.2021
В частности, такое количество зрителей смогут посетить матч между московскими футбольными клубами ЦСКА и «Локомотив» в субботу, 31 июля.
В Москве разрешили спортивные мероприятия с участием до трех тысяч человек
© Фото: pixabay.com
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Управление Роспотребнадзора Москвы разрешило проводить спортивные мероприятия с участием до трех тысяч зрителей.

«Мы получили официальное уведомление от столичного управления Роспотребнадзора о том, что на массово-спортивные мероприятия в Москве разрешен допуск до 3 тысяч человек», – цитирует РИА Новости пресс-службу столичного департамента спорта.

Мы проинформировали организаторов мероприятий о такой возможности, ближайшие мероприятия будут проходить в присутствии зрителей в соответствии с этим предложением.

В департаменте уточнили, что проинформировали организаторов мероприятий о такой возможности, ближайшие спортивные события будут проходить в присутствии болельщиков в соответствии с предложением Роспотребнадзора.

Так, три тысячи зрителей смогут посетить матч между московскими футбольными клубами ЦСКА и «Локомотив» в субботу, 31 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах столицы.  По словам  градоначальника, данная мера отменяется в связи с существенным улучшением эпидемиологической обстановки в городе. В тоже время, масочный режим, по словам Собянина, будет сохраняться до тех пор, пока количество новых случаев COVID-19 не уменьшится до минимума. 

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