В Москве разрешили спортивные мероприятия с участием до трех тысяч человек

Управление Роспотребнадзора Москвы разрешило проводить спортивные мероприятия с участием до трех тысяч зрителей.

«Мы получили официальное уведомление от столичного управления Роспотребнадзора о том, что на массово-спортивные мероприятия в Москве разрешен допуск до 3 тысяч человек», – цитирует РИА Новости пресс-службу столичного департамента спорта.

Мы проинформировали организаторов мероприятий о такой возможности, ближайшие мероприятия будут проходить в присутствии зрителей в соответствии с этим предложением.

В департаменте уточнили, что проинформировали организаторов мероприятий о такой возможности, ближайшие спортивные события будут проходить в присутствии болельщиков в соответствии с предложением Роспотребнадзора.

Так, три тысячи зрителей смогут посетить матч между московскими футбольными клубами ЦСКА и «Локомотив» в субботу, 31 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах столицы. По словам градоначальника, данная мера отменяется в связи с существенным улучшением эпидемиологической обстановки в городе. В тоже время, масочный режим, по словам Собянина, будет сохраняться до тех пор, пока количество новых случаев COVID-19 не уменьшится до минимума.