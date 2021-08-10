Цепочка роковых случайностей: что известно о трагедии в больнице Владикавказа

По факту трагедии в больнице Владикавказа, где накануне из-за нехватки кислорода в больнице скорой помощи скончались девять человек, возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют все обстоятельства случившегося.

Спасатели оперативно прибыли на место и установили место прорыва трубы, где из под земли вырывались остатки кислорода. Оно находилось на глубине в 1,5 метра. В реанимационных палатах в момент ЧП находился 71 пациент. Тринадцать человек на аппаратах ИВЛ. Из них спасти удалось только четверых.

«Как только услышали хлопок, сразу упало давление, после этого пошли соответствующие доклады. В такой ситуации надо быстро реагировать на устранение и надо предусматривать резервные источники питания электричеством и кислородом. Этого не было сделано. Решен вопрос с Минобороны РФ по доставке кислорода из Моздока», - рассказал врио главы РСО-А Сергей Меняйло.

Когда случилась авария, медики сделали все возможное. Но запуск резервной линии занимает какое-то время. Его у тяжелых больных, которые оказались без поддержки дыхания - практически не было. Узнав о трагедии на место начали прибывать родственники больных. Некоторые из них оказали помощь врачам. Тимур Валиев без каких-либо средств защиты добровольно зашел в «красную зону». Не отвлекаясь на собственную безопасность, он переводил людей в соседние отделения и подключал их к аппаратам ИВЛ.

«Подняли их на второй и третий этажи и начали с этого отделения их раскидывать в те, где трасса целая. Охранники еще говорят, увозили в соседние поликлиники и больницы», - сказал очевидец Тимур Валиев.

Версий трагедий несколько, самая вероятная причина аварии - перегруз системы. К ней одновременно подключили слишком много людей и произошел перепад давления. Это и привело к разрыву магистрали, из-за чего тяжелобольные пациенты моментально ощутили недостаток воздуха.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьей 238 УК РФ "выполнение работ электроуслуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть 2 или более лиц". В настоящее время проводятся следственные действия, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - заявил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РСО-А Сослан Гацалов.

Как выяснится позже, о проблемах было известно за несколько часов до трагедии. Ситуация с обеспечением медицинским кислородом обсуждалась на совещании регионального правительства. Министерству ЖКХ было поручено подключиться к решению этих вопросов.

Сейчас больница переведена на резервную линию. Для работы ей требуется жидкий кислород, а его в республике не хватает. Помощь оказывают соседние регионы и Минобороны. Ночью в клинику поступило три тонны кислородных баллонов из Кабардино-Балкарии. На подъезде еще 12. Кроме этого, две тонны готово предоставить военное ведомство из Моздока. Сейчас к вылету во Владикавказ готовятся специалисты из Москвы. Это группа анестезиологов-реаниматологов, которые помогут местным врачам.