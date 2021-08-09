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СК начал проверку после гибели девяти человек в больнице во Владикавказе

Олеся Степакова
21:40 09.08.2021
На место происшествия прибыли специалисты Минздрава, сотрудники МЧС, врио главы региона Сергей Меняйло.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Следователи начали проверку после того, как в больнице во Владикавказе прорвало трубу кислородной системы, в результате чего скончались 9 человек. Об этом сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Эдуард Гусов.

Трагедия произошла около шести часов вечера. Подача кислорода прекратилась из-за разгерметизации подземной магистрали, ведущей от кислородной станции к реанимации. В больнице проходили лечение более 650 человек, в том числе 308 больных с коронавирусом, 13 были подключены к аппаратам ИВЛ. Сейчас пациентов обеспечивают кислородом из резервных баллонов. В клинику из соседних регионов направлены дополнительные мощности. На место ЧП прибыли специалисты Минздрава, сотрудники МЧС, врио главы региона Сергей Меняйло.

«Сейчас кислород подается. Давление 12-13, и, в принципе, продули всю систему, прорыв под землей тоже найден.  Поэтому будут раскапывать дальше и устранять», – сказал он.

Кроме того, решен вопрос с Миниобороны по доставке в случае необходимости кислорода из Маздока, уточнил Меняйло.

Также во Владикавказ начали подвоз кислородных баллонов из Краснодара. Глава региона отметил, что резервную подачу кислорода со вторника обеспечат всех больницах республики.

По информации регионального Минздрава, пациенты, которых не удалось спасти, на момент аварии были в тяжелом состоянии.

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