Погибли девять человек: названа причина трагедии в больнице во Владикавказе

Причиной ЧП с кислородной станцией стал порыв трубы, которая находится под землей. В результате поломки кислородной системы в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе погибли девять пациентов. Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меняло.

Отмечается, что в 18 часов произошла поломка кислородной системы. Всего в больнице находятся 651 человек, с COVID-19 – 308, в реанимации – 67 человек, к ИВЛ были подключены 13 человек.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы.

Ранее в региональном министерстве здравоохранения сообщали, что пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных баллонов.

Уточняется, что на место ЧП выехали врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, врио министра здравоохранения Сослан Тебиев и врио министра ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев. Также на место происшествия прибыли сотрудники МЧС во главе с начальником ГУ МЧС России по Северной Осетии Александром Хоружим