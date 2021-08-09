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Погибли девять человек: названа причина трагедии в больнице во Владикавказе

Олеся Степакова
20:25 09.08.2021
Отмечается, что в 18 часов произошла поломка кислородной системы в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи.
Погибли девять человек: названа причина трагедии в больнице во Владикавказе
© Фото: Ольга Смольская РИА Новости
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Причиной ЧП с кислородной станцией стал порыв трубы, которая находится под землей. В результате поломки кислородной системы в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе погибли девять пациентов. Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меняло.

Отмечается, что в 18 часов произошла поломка кислородной системы. Всего в больнице находятся 651 человек, с COVID-19 – 308, в реанимации – 67 человек, к ИВЛ были подключены 13 человек.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы.

Ранее в региональном министерстве здравоохранения сообщали, что пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных баллонов.

Уточняется, что на место ЧП  выехали врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, врио министра здравоохранения Сослан Тебиев и врио министра ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев. Также на место происшествия прибыли сотрудники МЧС во главе с начальником ГУ МЧС России по Северной Осетии Александром Хоружим

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