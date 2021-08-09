Минздрав РФ отправил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов

Группа анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты Росздравнадзора выезжает во Владикавказ по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Вечером в понедельник, 9 августа, в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла поломка кислородной системы. В министерстве здравоохранения региона уточнили, что на момент аварии в реанимации находился 71 пациент, девять из них скончались.

Ранее Росдравнадзор начал проверку по факту ЧП в больнице скорой помощи во Владикавказе.

По словам врио главы региона Сергея Меняйло, сейчас кислород в больнице подается, прорыв под землей тоже найден. Помимо этого, решен вопрос с Миниобороны по доставке в случае необходимости кислорода из Маздока.

Отмечается, что ранее власти Северной Осетии обсуждали ситуацию в больнице за несколько часов до трагедии.