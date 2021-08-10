Блогера Хованского включили в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму

Арестованного блогера Юрия Хованского внесли в список экстремистов и террористов. Его имя появилось в профильном перечне Росфинмониторинга.

В списке Юрий Михайлович Хованский, родившийся 19 января 1990 года в городе Никольск Пензенской области, значится восьмым. Всего в реестре - 29 человек.

На YouTube-канал блогера подписаны почти 4,5 миллиона пользователей. Некоторое время назад он опубликовал там песню о теракте в Театральном центре на Дубровке, в которой восхвалял захватчиков. Это стало поводом для уголовного преследования.

В начале июня Хованского задержали в Петербурге. Позднее его арестовали. Блогер пробудет под стражей до 8 сентября. Он проходит по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».