«Они не понимают, во что влезают ради какого-то хайпа»: Милонов о задержании блогера Хованского

Политик Виталий Милонов, комментируя задержание популярного среди определенных молодежных кругов видеоблогера Юрия Хованского, заметил, что некоторые современные люди, увлеченные блогерством, не понимают, что они делают в публичном пространстве.

«Мне прежде всего обидно, что те люди, которые могли бы использовать свой талант в хороших целях, опускаются до уровня, прости господи, Моргенштерна и Дани Милохина. Когда ради хайпа или ради каких-то сиюминутных вещей они не понимают, вот что они вообще влезают», - заявил депутат в разговоре со «Звездой».

Ранее нелестное мнение о «творчестве» задержанного также высказал переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков.

31-летнего блогера Юрия Хованского задержали в его квартире в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета. В отношении него заведено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).