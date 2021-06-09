СК РФ: видеоблогер Хованский задержан за исполнение песни с призывами к терроризму

В Следственном комитете РФ официально назвали причины задержания видеоблогера Юрия Хованского. Как следует из сообщения, блогер Хованский исполнил в Интернете песню, содержащую «убеждения в привлекательности идеологии терроризма», имея целью публичные «пропаганду, формирование и оправдание террористической деятельности».

В отношении молодого мужчины, известного на просторах интернета в качестве стэнд-ап-комедианта, возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления - "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" - в отношении Юрия Хованского 1990 года рождения, являющегося блогером», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

После допроса блогер признался в исполнении провокационной песенной композиции и заявил, что раскаивается в содеянном. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.