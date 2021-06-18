«Как в романе Кафки»: блогер Хованский рассказал о жизни в СИЗО
Блогер был задержан в рамках дела о призывах к осуществлению террористической деятельности и о публичном оправдании терроризма.
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
Блогер Юрий Хованский, которого арестовали в Санкт-Петербурге по обвинению в оправдании терроризма, сообщил, что чувствует себя хорошо, находясь в СИЗО.
«Сосед толковый, интеллигентный. Читаю книги, гоняю чаек, разгоняю жирок упражнениями. Хуже всего ожидать суда, который еще и могут отложить на два месяца», - написал он в письме журналисту RT Константину Придыбайло.
Он также добавил, что ему очень хочется домой.
Ранее блогера Юрия Хованского задержали в его квартире в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета по подозрению в оправдании терроризма. Позже он частично признал вину.