Появились кадры обнаруженных черных ящиков разбившегося на Камчатке Ан-26
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что поисковые работы продолжаются все время, которое позволяет световой день, а также погодные условия.
© Фото: Владимир Солодов, Instagram
Спасатели обнаружили один из «черных ящиков» разбившегося на Камчатке легкомоторного самолета Ан-26. Кадры опубликовал в своем Instagram губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
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