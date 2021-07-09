Появились кадры обнаруженных черных ящиков разбившегося на Камчатке Ан-26

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Губернатор подчеркнул, что поисковые работы продолжаются все время, которое позволяет световой день, а также погодные условия.

«‎Горные спасатели обследовали сопку и побережье на удалении до 60 км. В поисковой операции задействовано 72 человека, 14 единиц техники», - написал губернатор в тексте публикации.

Напомним, во вторник, 6 июля, в дневное время в районе поселка Палана Камчатского края была потеряна связь с самолетом Ан-26. На борту упавшего самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира.

Борт возвращался из Петропавловска-Камчатского в отдаленный поселок Палана. Катастрофа произошла при снижении на посадку, когда Ан-26 столкнулся с сопкой и упал в море.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил трехдневный траур с 7 по 9 июля в регионе.

Ранее в Сети опубликовали аудиозапись, предположительно содержащую переговоры пилотов потерпевшего крушение воздушного судна. Как следует из диалога, до определенного момента процесс проходит в привычном штатном режиме. Однако вскоре пилот перестает отвечать на запросы диспетчера.