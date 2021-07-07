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На Камчатке объявлен трехдневный траур в связи с крушением пассажирского Ан-26

Валентина Пескова
02:11 07.07.2021
В упавшем в районе поселка Палана самолете находились 28 человек, Ан-26 столкнулся с сопкой и упал в море.
На Камчатке объявлен трехдневный траур в связи с крушением пассажирского Ан-26
© Фото: МЧС РФ РИА Новости
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил трехдневный траур с 7 по 9 июля в регионе в связи с крушением пассажирского самолета Ан-26. Трагедия произошла днем 6 июля в районе поселка Палана.

В указанные даты по всей территории Камчатского края будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края.

«Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия», - цитирует главу региона сайт правительства Камчатки.

На борту упавшего самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Борт возвращался из Петропавловска-Камчатского в отдаленный поселок Палана. Катастрофа произошла при снижении на посадку, когда Ан-26 столкнулся с сопкой и упал в море.

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