Трагедия в облаках: что известно о крушении самолета Ан-26 на Камчатке

На Камчатке ждут рассвета, чтобы продолжить поисковую операцию на месте гибели 28 человек и крушения Ан-26. Самолет вошел в сопку и рухнул в море, так что работать будут и люди на вездеходах, и десантники на вертолетах, и водолазы.

Самолет Ан-26 врезался в отвесную скалу на берегу Охотского моря. На белом камне видна черная копоть и небольшие фрагменты обшивки. Основные обломки упали вниз. На подлете к аэродрому поселка Палана была низкая облачность, есть информация, что самолет не смогли посадить с первой попытки и пошли на второй круг. Ни о каких технических проблемах экипаж не сообщал. Связь с бортом оборвалась внезапно.

«С задействованием и авиации и МЧС и Минобороны обнаружены предположительно обломки воздушного судна, в пяти километрах от Паланы, фюзеляж на берегу. Основная часть в прибрежной зоне», - заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Когда самолет пропал с радаров, сразу началась поисково-спасательная операция. По тревоге подняты службы МЧС, в воздух подняты вертолеты , а Тихоокеанский флот отправил для участия в операции противолодочный самолет Ил-38.

На борту было 6 членов экипажа и 22 пассажира. Они возвращались из Петропавловска-Камчатского в отдаленный поселок Палана и при снижении на посадку произошла катастрофа. По предварительным данным выживших нет. В списке пассажиров - глава поселка Палана Ольга Махирина. Этим же бортом летели строители новой школы.

Другая пассажирка, Юлия Суровцева, отвечала в местной администрации за культуру и спорт. Организовала детский кукольный театр - спектакли играют подростки для маленьких зрителей . У Юлии остались две дочери и сын.

Фотографию с котенком и комментарием «когда очень хочешь домой, а рейс задерживают» перед вылетом выложила Екатерина Паникарова. Девушка возвращалась из отпуска.

«Катя Любавина у нас такая умничка, она вот ездила, училась, у нее деток не было - все хотела детишек, уже думала из детского дома брать. Хорошие девчонки, ответственные, улыбчивые и вот так вот прямо рухнуло», - рассказывает жительница поселка Елена.

Рустем Завгаров - бортмеханик Ан-26. Известный на всю Камчатку бард. Александр Анисимов - второй пилот, в 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Командир воздушного судна - Дмитрий Никифоров.

Разбившийся самолет летает с 1982 года, борт использовали в ООН, затем он перевозил пассажиров в компании Air Mali , потом Ан-26 оказался в Киеве. Осенью прошлого года самолет прошел капитальный ремонт, а с 2013 года летает на Камчатке.

«В авиации нет понятия "старый самолет". У них есть определенный срок технической эксплуатации, назначенного ресурса, который рассчитается по времени или количеству посадок - этим параметрам самолет должен соответствовать», - рассказывает заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Самолеты в Палане летают часто, до Петропавловска-Камчатского время в пути - 2 часа. Сейчас летний график и рейсы каждый день, если откладываются по погоде, то бывает и два самолета.

«Каждый аэропорт имеет в своей округе безопасные высоты полета, в том числе и в этом аэропорту. Командир нарушил грубо безопасную высоту полета при следовании в облаках, вне видимости земли», - отметил бывший заместитель Министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

Это не первая авиакатастрофа в Палане. В сентябре 2012 года самолет Ан-28 потерпел крушение. Пилоты нарушили схему захода на посадку и врезались в скалу. Из 14 пассажиров погибло 10. Четверо выживших выбросило из хвостовой части при ударе об землю.

На место крушения стягивают дополнительные силы. На Камчатку вылетел министр транспорта России Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько. С рассветом поиски возобновятся.