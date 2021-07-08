СМИ опубликовали последние радиопереговоры Ан-26 перед крушением

В Сети опубликована аудиозапись, предположительно содержащая переговоры пилотов потерпевшего крушение на Камчатке легкомоторного Ан-26 с диспетчером.

Как следует из диалога, до определенного момента процесс проходит в привычном штатном режиме. Однако вскоре пилот перестает отвечать на запросы диспетчера.

«26 085, во сколько считаете посадку?» - последний вопрос диспетчера, который остается уже без ответа.

Напомним, борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в Палану, но не достиг пункта назначения, потерпев крушение всего за несколько километров до него. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря.