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СМИ опубликовали последние радиопереговоры Ан-26 перед крушением

Егор Левин
16:26 08.07.2021
До определенного момента диалог с диспетчером проходил в привычном режиме, но вскоре пилот перестал отвечать на запросы.
СМИ опубликовали последние радиопереговоры Ан-26 перед крушением
© Фото: МЧС РФ
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В Сети опубликована аудиозапись, предположительно содержащая переговоры пилотов потерпевшего крушение на Камчатке легкомоторного Ан-26 с диспетчером.

Как следует из диалога, до определенного момента процесс проходит в привычном штатном режиме. Однако вскоре пилот перестает отвечать на запросы диспетчера.

«26 085, во сколько считаете посадку?» - последний вопрос диспетчера, который остается уже без ответа.

Напомним, борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в Палану, но не достиг пункта назначения, потерпев крушение всего за несколько километров до него. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря.

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