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«Молился, чтобы не снесло течением»: мужчина на Кубани спас из затопленных домов 10 человек

Максим Гриценко
Светлана Иванова
09:52 08.07.2021
Житель станицы Пятигорская Максим Прохода оказался первым, кто отреагировал на просьбы соседей о помощи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Согласно прогнозам синоптиков, пик потопа в Краснодарском крае позади, сейчас власти устраняют последствия разгула стихии. Кроме спасателей и коммунальщиков, люди сами помогают друг другу. Так, житель станицы Пятигорская Максим Прохода вывел из затопленных домов 10 человек.

Вода в станицу Пятигорская пришла неожиданно и быстро. Местные жители проснулись от того, что из-за ливней начало затапливать дома. Поселения в городском округе Горячий Ключ больше всего пострадали от подтопления.

Максим Прохода оказался первым, кто отреагировал на просьбы соседей о помощи.

«Взял Петю на шею, говорю: "Держись крепче" и пошел, темно, ничего не видно. С фонариком. Течение сильное. Отрывает от земли, но потихоньку прошли. Потом еще соседи пришли», - рассказал мужчина.

Он признался, что молился, когда нес ребенка на руках, боялся, что чтобы не снесло течением. В некоторых местах вода достигала двух метров. Пострадавших соседей мужчина разместил  в безопасном месте - на второй этаже своего коттеджа.  

Сейчас в поселке многие дома пострадали от наводнения: полы вздыбились, мебель раскисла, утонула бытовая техника. Остатки мебели и сгоревшей бытовой техники стоят у каждого дома на улице.

Магазин в поселке тоже не работает из-за наводнения. За продуктами и водой жителям населенного пункта пока приходиться ездить в соседние поселки, которые пострадали меньше.

В настоящее время в поселки Краснодарского края выезжают спасатели вместе с комиссией от местной и краевой администрации, чтобы установить сумму ущерба. А жителям районов, пострадавших от разгула стихии, предстоит очистить от ила жилье, откачать воду из подвалов и восстанавливать то, что смыло потоками вышедших из берегов рек.

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