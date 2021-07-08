«Молился, чтобы не снесло течением»: мужчина на Кубани спас из затопленных домов 10 человек

Согласно прогнозам синоптиков, пик потопа в Краснодарском крае позади, сейчас власти устраняют последствия разгула стихии. Кроме спасателей и коммунальщиков, люди сами помогают друг другу. Так, житель станицы Пятигорская Максим Прохода вывел из затопленных домов 10 человек.

Вода в станицу Пятигорская пришла неожиданно и быстро. Местные жители проснулись от того, что из-за ливней начало затапливать дома. Поселения в городском округе Горячий Ключ больше всего пострадали от подтопления.

Максим Прохода оказался первым, кто отреагировал на просьбы соседей о помощи.

«Взял Петю на шею, говорю: "Держись крепче" и пошел, темно, ничего не видно. С фонариком. Течение сильное. Отрывает от земли, но потихоньку прошли. Потом еще соседи пришли», - рассказал мужчина.

Он признался, что молился, когда нес ребенка на руках, боялся, что чтобы не снесло течением. В некоторых местах вода достигала двух метров. Пострадавших соседей мужчина разместил в безопасном месте - на второй этаже своего коттеджа.

Сейчас в поселке многие дома пострадали от наводнения: полы вздыбились, мебель раскисла, утонула бытовая техника. Остатки мебели и сгоревшей бытовой техники стоят у каждого дома на улице.

Магазин в поселке тоже не работает из-за наводнения. За продуктами и водой жителям населенного пункта пока приходиться ездить в соседние поселки, которые пострадали меньше.

В настоящее время в поселки Краснодарского края выезжают спасатели вместе с комиссией от местной и краевой администрации, чтобы установить сумму ущерба. А жителям районов, пострадавших от разгула стихии, предстоит очистить от ила жилье, откачать воду из подвалов и восстанавливать то, что смыло потоками вышедших из берегов рек.