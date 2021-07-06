Ливень стоял всю ночь стеной: последствия нового удара стихии в Краснодарском крае

В ночь на вторник, 6 июля, погода снова нанесла удар по Краснодарскому краю. Мощные дожди затопили дома, когда жители региона спали. Люди были вынуждены экстренно спасаться от потопов.

Всю ночь на территории Кубани не прекращался ливень. В разных населенных пунктах, в том числе и в Сочи, реки продолжают выходить из берегов. Под воду уходят целые улицы.

На курорте Горячий Ключ, который находится недалеко от Сочи, дома стоят по окна в воде – жители вместе с детьми были вынуждены выломать крышу и выбираться наверх, чтобы спастись от воды. В городе введен режим ЧС, запущена система оповещения.

Почти все прибрежные города Черного моря затоплены. В их числе Геленджик и Туапсе. Дождь пришел в Краснодарский край вместе с ураганом. Над морем летали разорванные шезлонги, тенты и разный мусор, который доносился до районов, расположенных от моря в двух-трех километрах.

В Сочи в некоторых районах отключалось электричество, не было мобильной связи. На федеральной трассе Джубга - Сочи сошел селевой поток, движение было перекрыто в обе стороны.

Пляжи Краснодарского края завалены мусором. Скорость ветра достигала 22 метров в секунду. МЧС по региону предупреждает о сильных дождях, смерчах над морем и оползнях. На текущий момент остаются подтопленными в 7 населенных пунктах 267 жилых домов и 395 приусадебных участков.

Проведена эвакуация 136 человек, из них 44 были сняты с крыш домов.

В районы, наиболее подверженные влиянию циклона, были выдвинуты силы МЧС. Эвакуация населения из подтопленных жилых домов проходит постоянно. Спасатели уже приступили к ликвидации последствий. В 5 муниципальных районах края введен режим ЧС. Проводится непрерывный мониторинг уровней рек.