Роскосмос опубликовал спутниковые снимки затопленного Сочи
Опубликованы снимки со спутника затопленного Краснодарского края.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос
Корпорация «Роскосмос» опубликовала снимки пострадавшего от наводнения Краснодарского края. На снимках видно, что многие улицы как в самом Сочи, так и Адлере оказались залиты водой, которую принесла непогода. С последствиями наводнения борются не только в Сочи, но и в других городах Краснодарского края.
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