Роскосмос опубликовал спутниковые снимки затопленного Сочи

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Осматривая поселок Джубга, понимаешь, насколько серьезны разрушения. Потоки воды и ила проникли почти в каждый дом. Почти в каждом дворе сгоревшая бытовая техника. Машины повреждены илом и грязью. В двигателях вода и песок. Магазины временно не работают.

Устранить последствия наводнения местные жители стараются сами. Кто не может справиться без помощи спасателей, выехал из подтопленых домов к родственникам. В Джубге работает в оперативном штабе МЧС. Людям выдают бутилированную воду и продукты. По обращениям граждан, чтобы оценить ущерб работает специальная комиссия. Со всего региона стянуты силы и средства чтобы устранить последствия наводнения.