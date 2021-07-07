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Грязь, разрушения и сгоревшая техника: каковы масштабы катастрофы в Краснодарском крае после наводнения

Максим Гриценко
Кира Карон
22:52 07.07.2021
Шквалистый ветер накануне принес смерч из моря. Из-за ливня вышли из берегов несколько рек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Краснодарском крае люди вычерпывают грязь из домов и дворов, вылавливают унесенные автомобили и боятся новых дождей. На юг движется ливень с градом.

В поселке Лермонтово после проливного дождя мутно желтые потоки воды и грязи сносили все на своем пути. Несколько машин унесло в море. Набережная и дорога размыта на глубину до двух метров. Сель снес веранды, детские аттракционы, кафе в прибрежной полосе. Шквалистый ветер накануне принес смерч из моря. Из-за ливня вышли из берегов несколько рек.

В поселке Джубга серьезные разрушения. Потоки воды и ила проникли почти в каждый дом. Оксана Сафонова рассказала, как выбиралась из коттеджа вплавь, через окно. Отдыхающие помогали вытащить пожилого отца. Сын в этот момент нырял, чтобы выбить дверь в комнату, где оказалась заблокирована его 80-летняя бабушка.

Почти в каждом дворе сгоревшая бытовая техника. Машины повреждены илом и грязью. В двигателях вода и песок. Магазины временно не работают. МЧС развозит по поселку воду. Населенный пункт пока полностью обесточен. Нет воды, газа и света.

Устранить последствия наводнения местные жители стараются сами. Кто не может справиться без помощи спасателей, выехал из подтопленных домов к родственникам. В Джубге работает оперативный штаб МЧС. Людям выдают бутилированную воду и продукты.

По обращениям граждан, чтобы оценить ущерб работает специальная комиссия. Со всего региона стянуты силы и средства, чтобы устранить последствия наводнения.

Ранее корпорация «Роскосмос» опубликовала снимки пострадавшего от наводнения Краснодарского края. На снимках видно, что многие улицы как в самом Сочи, так и Адлере оказались залиты водой, которую принесла непогода.

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