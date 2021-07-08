«Давайте вспоминать хорошее»: Федун прокомментировал увольнение Черчесова

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение РФС разорвать контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Давайте вспоминать то хорошее, что было с ним связано. Все-таки было достаточно успешное выступление российской сборной на чемпионате мира, была замечательная игра с Испанией. Были хорошие победы, все-таки выход на Евро, например. Поэтому давайте это запомним. А то, что у тренера бывают плохие дни и плохие результаты, когда с ним надо расставаться, это, к сожалению, часть тренерской профессии», - рассказал он «Звезде».

Ранее финалист Кубка СССР, российский футболист и тренер Юрий Газзаев прокомментировал уход Черчесова. Газзаев отметил, что для него решение РФС не было ожидаемым.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Черчесова сняли поста главного тренера сборной России в том числе после ответов на пресс-конференции, где он «пересек сплошные линии».

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Под его руководством российская команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира - 2018. Сегодня стало известно, что Российский футбольный союз расторг с тренером контракт, который действовал до лета 2022 года. По словам Черчесова, решение об этом было принято совместно с главой РФС Александром Дюковым.