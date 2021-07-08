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Губерниев назвал причины ухода Станислава Черчесова

Алексей Курильченко
16:21 08.07.2021
Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Черчесов был уволен из-за ответов на пресс-конференции.
© Видео: telegram, Реальный Губер © Фото: Thierry Roge, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. По его словам, «последней каплей» стали ответы экс-тренера на пресс-конференции, где он «пересек сплошные линии».

«Черчесов уволен!!! Ответы на прессухе были последней каплей!!! Пытался держать удар, временами даже неплохо, но сплошные линии пересекал неоднократно и вкупе с результатом сборной настало расторжение контракта!!! Тренер, спасибо за работу!!!» - написал комментатор в Telegram.

В приложенном видео Губерниев отметил, что в наше время следует «быть в полном порядке» в публичном пространстве, и пожелал Черчесову удачи.

В ходе недавней пресс-конференции Черчесов заявил, что руководство Российского футбольного союза пока не обсуждало с ним вопрос о продолжении работы на посту главного тренера сборной России. 8 июля стало известно о расторжении контракта тренера с РФС.

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