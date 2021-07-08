Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

«Давление было большое»: Юрий Газзаев об уходе Черчесова с должности тренера сборной РФ

Кира Карон
18:18 08.07.2021
Советский и российский футболист, тренер Юрий Газзаев прокомментировал увольнение Станислава Черчесова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ANDREAS L ERIKSSON, imago sportfotodienst, Globallookpress
Читайте нас на:

Финалист Кубка СССР, российский футболист и тренер Юрий Газзаев прокомментировал уход Станислава Черчесова с должности тренера сборной России по футболу.

«Разное мнение высказывают. Где-то одни правы, а где-то другие. Сложность в том, что тренеру сегодня заходить, а отборочные уже нужно начать. Мнение высказывают не только по результатам, а по содержанию игры, но из трех игр две проиграли», - сказал Газзаев.

Он добавил, что сложность для того, кто зайдет и насколько быстро разберется со всем, чтобы не потерять темп.

«Все-таки не хочется пропускать большой турнир. Давление было большое. Сказать, что это ожидаемо? Я не могу сказать. Решение должен был он (Черчесов - Прим. ред.) согласовано принять с руководителем, и приняли бы взвешенное решение», - заключил Газзаев.

Ранее в Российском футбольном союзе сообщили о расторжении контракта с тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Следующим этапом станут поиски специалиста на замену Черчесову.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.