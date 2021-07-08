«Давление было большое»: Юрий Газзаев об уходе Черчесова с должности тренера сборной РФ

Финалист Кубка СССР, российский футболист и тренер Юрий Газзаев прокомментировал уход Станислава Черчесова с должности тренера сборной России по футболу.

«Разное мнение высказывают. Где-то одни правы, а где-то другие. Сложность в том, что тренеру сегодня заходить, а отборочные уже нужно начать. Мнение высказывают не только по результатам, а по содержанию игры, но из трех игр две проиграли», - сказал Газзаев.

Он добавил, что сложность для того, кто зайдет и насколько быстро разберется со всем, чтобы не потерять темп.

«Все-таки не хочется пропускать большой турнир. Давление было большое. Сказать, что это ожидаемо? Я не могу сказать. Решение должен был он (Черчесов - Прим. ред.) согласовано принять с руководителем, и приняли бы взвешенное решение», - заключил Газзаев.

Ранее в Российском футбольном союзе сообщили о расторжении контракта с тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Следующим этапом станут поиски специалиста на замену Черчесову.