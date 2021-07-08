Врач объяснил, можно ли вакцинироваться в жару

Жаркая погода не препятствует вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Специалист подчеркнул, что прививка, напротив, позволит снизить риски инфицирования.

«Вакцинации жара не помешает. Напротив, вы снизите риски опасного заболевания, течение которого может значительно усугубить жаркая погода», - цитирует РИА Новости доктора.

Он отметил, что прививка обеспечивает защиту «от риска заразиться опасным вирусом с непредсказуемыми последствиями».

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что осложнения, вызванные жаркой погодой, могут быть фатальными для людей, инфицированных коронавирусом. Особенно это относится к пожилым пациентам, у которых возрастают риски обезвоживания и тромбоза.

В Центральную Россию вернулась аномально жаркая погода. В четверг температурные показатели превысят среднюю норму примерно на пять градусов, прогнозируют синоптики.