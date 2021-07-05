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Иммунолог объяснила, почему появляется температура в ответ на вакцинацию

Кира Карон
16:54 05.07.2021
Эксперт рассказала, почему в ответ на прививку от коронавирусной инфекции появляется температура.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы, РИА Новости
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Первая активная реакция организма при вакцинации вызывает неспецифическую волну защиты против того, что попал чужеродный, опасный для человека антиген, об этом рассказала «Звезде» иммунолог-аллерголог Надежда Логинова.

«Когда мы делаем вакцинацию, то ее первый немедленный ответ - активация врожденного иммунитета и он уже отвечает защитной реакцией. Потом через какое-то время присоединяется специфическая защита. Первая активная реакция организма вызывает неспецифическую волну защиты против того, что попал чужеродный, опасный для человека антиген. Но сама вакцина никакой опасности не представляет. Пациенты боятся заболеть вирусом, в данном случае, вводятся только белки возбудителя. Живой вирус никогда в жизни при вакцинации не попадает», - сказала эксперт.

Она объяснила, что высокая температура зависит от степени активности, особенностей генетического иммунитета.

«Простой пример: у многих людей острая респираторно-вирусная инфекция протекает с высокой температурой - это защитная реакция. Более того, мы как иммунологи говорим о том, что не надо снижать температуру, так как она не очень высокая. Если вы ее нормально переносите, то потому что это в общем-то естественная, защитная реакция организма», - сказала Логинова.

По словам иммунолога, в ответ на активацию иммунной системы может временно повыситься температура, потому что их организм достаточно бурно отвечает на попадание антигенов.

«Это реакция не на коронавирусную инфекцию, а на вирус», - добавила эксперт.

Болевые ощущения от прививки, по словам иммунолога, могут быть, но они очень быстро проходят.

«Если не проходит в течение двух суток, то можно обратиться в поликлинику, в кабинет, где проходила вакцинация. На место инъекции временно можно приложить холод , что мы часто делаем аллергологи при каких-либо реакциях. Можно принять антигистаминный препарат, но это необязательно. Просто приложить холод на несколько минут, чтобы уменьшить отек. Обычно после этого реакция проходит без серьезных манипуляций», - заключила Логинова.

Ранее стало известно, что введение вакцины против COVID-19 для беременных из группы риска целесообразно с 22 недели беременности. Об этом говорится в методических рекомендациях, опубликованных Министерством здравоохранения.

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