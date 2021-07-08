Проценко рассказал о фатальных осложнениях при COVID-19 в жару

Осложнения, вызванные жаркой погодой, могут быть фатальными для людей, инфицированных коронавирусом. Особенно это относится к пожилым пациентам. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. При этом он подчеркнул, что речь идет о тяжелом течении заболевания.

«Жара и ковид - это очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов», - заявил Проценко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Главный врач больницы в Коммунарке отметил, что сейчас в медицинском учреждении находятся много пожилых пациентов, которые поступили с нетяжелым течением коронавируса, однако с тяжелым состоянием, вызванным зноем. По словам Проценко, речь идет об обезвоживании, дополнительных рисках тромбоза.

Поэтому врач призвал людей вакцинироваться, чтобы минимизировать факторы риска.

«Я думаю, что когда у нас завершится этап вакцинации, то мы станем сильнее, и вирус ослабеет», - отметил Проценко.

Также главврач выразил надежду, что следующей волны коронавируса не будет.

В Центральную Россию вернулась жаркая погода. По прогнозам синоптиков, в четверг температурные показатели будут превышать среднюю норму примерно на пять градусов.