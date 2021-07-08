Африканский зной: аномальная жара наблюдается в российских регионах

В МЧС обратились к жителям московского региона с экстренным предупреждением - столбики термометров в ближайшие дни поднимутся до +33 градусов.

На карте России появляются все новые и новые горячие точки. Так, температура в Мурманске отклонилась на 15 градусов. В Оймяконе - держится на уровне +30. По всей Якутии горят леса.

В Гидрометцентре москвичам пообещали «тепловой стресс» в ближайшие дни - когда из-за высоких температур воздух не остывает даже в ночное время.

«Уже вчера и в Петрозаводске, и в Питере превышены максимумы - рекордные значения температуры за весь период наблюдения - более чем столетний период наблюдения. И такая ситуация будет продолжаться», - отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Аномальный зной прочувствовал на себе и корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

«От испепеляющего зноя спасает разве что легкий свежий ветер с Балтики, да купание в водоемах. Ближайшие озера и побережье Финского залива горожане уже давно облюбовали. Традиционно купаются и в Неве, несмотря на запреты. Вода здесь основательно прогрелась. Что называется, парное молоко», - поделился корреспондент.

Однако от зноя в этом году страдают не только россияне. В Кувейте в прямом смысле плавятся автомобили. Столбик термометра подскочил до небывалой отметки в 73 градуса. Аномальная жара наблюдается также и в Канаде, в США. В Арктической зоне наблюдается +47 градусов. В некоторых частях страны жарче, чем в Дубае. Зной вынудил власти даже ослабить коронавирусные ограничения - открыть бассейны и общественные зоны с кондиционерами.