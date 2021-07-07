Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Первые кадры обломков упавшего на Камчатке Ан-26

Алена Миронова
09:09 07.07.2021
Спасатели на Камчатке продолжают поисковые работы в районе крушения пассажирского самолета Ан-26. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил трехдневный траур с 7 по 9 июля в регионе.
© Видео: kamchatskiy_sever, Instagram © Фото: kamchatskiy_sever, Instagram
Читайте нас на:

В Сети опубликовали кадры обломков упавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на месте крушения воздушного судна уже обнаружили тела девяти погибших. Поиски жертв крушения возобновили с наступлением рассвета. 

В МЧС уточнили, что спасателям пришлось немного изменить первоначальный маршрут поисков, чтобы добраться до обломков Ан-26, так как на месте падения самолета очень сложный рельеф местности. К тому же, поиски осложняет туман.

Напомним, во вторник, 6 июля, в дневное время в районе поселка Палана Камчатского края была потеряна связь с самолетом Ан-26. На борту упавшего самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира.

Борт возвращался из Петропавловска-Камчатского в отдаленный поселок Палана. Катастрофа произошла при снижении на посадку, когда Ан-26 столкнулся с сопкой и упал в море.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил трехдневный траур с 7 по 9 июля в регионе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.