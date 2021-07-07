Первые кадры обломков упавшего на Камчатке Ан-26

В Сети опубликовали кадры обломков упавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на месте крушения воздушного судна уже обнаружили тела девяти погибших. Поиски жертв крушения возобновили с наступлением рассвета.

В МЧС уточнили, что спасателям пришлось немного изменить первоначальный маршрут поисков, чтобы добраться до обломков Ан-26, так как на месте падения самолета очень сложный рельеф местности. К тому же, поиски осложняет туман.

Напомним, во вторник, 6 июля, в дневное время в районе поселка Палана Камчатского края была потеряна связь с самолетом Ан-26. На борту упавшего самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира.

Борт возвращался из Петропавловска-Камчатского в отдаленный поселок Палана. Катастрофа произошла при снижении на посадку, когда Ан-26 столкнулся с сопкой и упал в море.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил трехдневный траур с 7 по 9 июля в регионе.