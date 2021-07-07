СМИ: тела девяти погибших нашли на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели нашли тела девяти погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26, рухнувшего на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Обнаруженные тела уже начали извлекать, сообщает РИА Новости.

Напомним, во вторник, 6 июля, в дневное время в районе поселка Палана Камчатского края была потеряна связь с самолетом Ан-26. На борту упавшего самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира.

Борт возвращался из Петропавловска-Камчатского в отдаленный поселок Палана. Катастрофа произошла при снижении на посадку, когда Ан-26 столкнулся с сопкой и упал в море.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил трехдневный траур с 7 по 9 июля в регионе.