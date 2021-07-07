Губернатор Камчатского края обозначил меры компенсации родственникам погибших пассажиров Ан-26

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о мерах компенсации родственникам пассажиров, находившихся на борту потерпевшего накануне крушение легкомоторного самолета Ан-26. Глава региона сообщил, что для помощи им развернут специальный штаб, а местное Министерство социального благополучия координирует его работу.

«По каждому пассажиру персонально отрабатывается с родственниками возможная помощь, которая сейчас оказывается. Это и психологическая помощь, это помощь с доставкой тем, кто планирует туда вылететь. Все расходы будет брать на себя авиационное предприятие. Также эти вопросы связаны с выплатами в случае подтверждения гибели пассажиров», - сказал Солодов.

В частности, по его словам, финансовые выплаты планируется провести в следующих размерах на каждого погибшего: по 2 миллиона рублей по линии страховых выплат, по 1 миллиону рублей по линии авиакомпании и по 500 тысяч рублей из краевого бюджета.

«Также надеемся, что и по линии федерального бюджета помощь будет оказана», - сказал губернатор.

Напомним, 6 июля легкомоторный Ан-26, совершавший перелет в Палану из Петропавловска-Камчатского, перестал выходить на связь в 9 километрах от конечной точки маршрута. Самолет с 28 людьми на борту исчез. В результате начатых поисковых работ удалось обнаружить его обломки. К настоящему моменту известно о девяти погибших.