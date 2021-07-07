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На Камчатке возобновили поиски на месте крушения Ан-26

Валентина Пескова
01:39 07.07.2021
Спасательные работы приостанавливались из-за наступления темноты, поиски упавшего самолета затрудняет сложный рельеф местности.
© Видео: kamchatskiy_sever, Instagram © Фото: 41.mchs.gov.ru
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Спасатели на Камчатке продолжают поисковые работы в районе крушения пассажирского самолета Ан-26. Самолет разбился днем 6 июля возле поселка Палана.

Поиски воздушного судна приостанавливались из-за наступлением темноты.

«Поисковые мероприятия возобновлены, группа спасателей добирается до места крушения на технике высокой проходимости», - цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В МЧС уточнили, что спасателям пришлось немного изменить первоначальный маршрут поисков, чтобы добраться до обломков Ан-26, так как на месте падения  самолета - очень сложный рельеф местности. К тому же, поиски осложняет туман.

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