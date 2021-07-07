В стране и мире На Камчатке возобновили поиски на месте крушения Ан-26 Валентина Пескова Спасательные работы приостанавливались из-за наступления темноты, поиски упавшего самолета затрудняет сложный рельеф местности. © Видео: kamchatskiy_sever, Instagram © Фото: 41.mchs.gov.ru Читайте нас на: Спасатели на Камчатке продолжают поисковые работы в районе крушения пассажирского самолета Ан-26. Самолет разбился днем 6 июля возле поселка Палана. Поиски воздушного судна приостанавливались из-за наступлением темноты. «Поисковые мероприятия возобновлены, группа спасателей добирается до места крушения на технике высокой проходимости», - цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МЧС России по Камчатскому краю. В МЧС уточнили, что спасателям пришлось немного изменить первоначальный маршрут поисков, чтобы добраться до обломков Ан-26, так как на месте падения самолета - очень сложный рельеф местности. К тому же, поиски осложняет туман. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика