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Врач рассказал о случаях инфицирования COVID-19 в третий раз

Светлана Иванова
18:23 07.07.2021
Коронавирус способен обходить иммунные барьеры, что доказывают случаи инфицирования инфицирования SARS-CoV-2 в третий раз.
Врач рассказал о случаях инфицирования COVID-19 в третий раз
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Случаи инфицирования коронавирусом в третий раз зарегистрированы в мире. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков в ходе пресс-конференции, которая посвящена эпидемиологической ситуации в России.

Доктор подчеркнул, что нередко течение болезни проходит тяжелее первого и второго раза.

«Мы сейчас видим с вами, что люди заболевают не просто второй раз, те, кто болел в первую-вторую волну, а сейчас поступают в больницы люди, которые болеют в третий раз», - цитирует РИА Новости Тимакова.

По словам специалиста, случаи инфицирования коронавирусом в третий раз свидетельствуют о способности COVID-19 обходить иммунные барьеры.

«Зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», - отметил врач.

Ранее американские ученые предупредили о том, что в ближайшие четыре месяца по миру распространятся 22 новые мутации SARS-CoV-2. Согласно специальной прогностической модели, речь идет об изменениях в Spike-белке коронавируса.

В России в целом, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, ситуация с COVID-19 остается достаточно напряженной. За неделю зафиксировано 162,4 тысячи случаев заболевания.

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