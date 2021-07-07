Голикова: темп прироста заболеваемости COVID-19 несколько замедлился

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве несколько замедлился, однако в других регионах увеличение числа заболевших продолжается. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России с членами правительства.

«В 82 регионах страны заболеваемость растет, но некоторое снижение мы видим только в Москве», - заявила вице-премьер.

Ранее Голикова отметила, что в России растет количество сделавших прививку от коронавируса. Согласно цифрам, первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже 20,7 миллиона россиян.