Голикова: заболеваемость коронавирусом растет в большинстве регионов России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 82 регионах страны. Как уточнила чиновница в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, некоторое снижение случаев инфицирования COVID-19 фиксируется только в Москве.

При этом Голикова отметила, что во многих регионах страны сегодня зарегистрировано превышение среднероссийских показателей заболеваемости. По мнению вице-премьера, эти данные указывают на необходимость реализации ограничительных мер в субъектах РФ из-за ситуации с коронавирусом.

В целом ситуацию с COVID-19 в стране Голикова охарактеризовала как достаточно напряженную. За неделю зафиксировано 162,4 тысячи случаев заболевания, указала чиновница. В некоторых регионах, например в Дагестане, «показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости» являются пугающими, сочла вице-премьер.