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Ученые спрогнозировали появление 22 новых мутаций COVID-19

Светлана Иванова
13:07 06.07.2021
В ближайшие четыре месяца по миру распространятся 22 новые мутации SARS-CoV-2. Благодаря пониманию процессов эволюции вируса можно будет заранее создавать вакцины для будущих штаммов, считают ученые.
Ученые спрогнозировали появление 22 новых мутаций COVID-19
© Фото: Arne Dedert, dpa, Globallookpress
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В ближайшие четыре месяца по миру распространятся 22 новые мутации SARS-CoV-2. Благодаря пониманию процессов эволюции вируса можно будет заранее создавать вакцины для будущих штаммов, считают ученые.

Более 20 новых мутаций SARS-CoV-2 появятся в ближайшие четыре месяца. При этом они получат распространение по всему миру. Такого мнения придерживаются американские ученые, которые создали специальную прогностическую модель, цель которой предсказывать мутации в Spike-белке коронавируса. Как пишет газета «Известия», благодаря пониманию процессов эволюции вируса можно будет заранее создавать вакцины для будущих штаммов.

Сотрудники Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Темплского университета учли только изменения в COVID-19, которые массово распространятся по всему миру.

Исследователи подчеркнули, что самые важные для врачей мутации вируса проходят именно в Spike-белке, потому что он является мишенью для антител иммунной системы. В список параметров для построения прогностической модели вошли в том числе «вирусная эволюция», «эпидемиологические особенности», «иммунные характеристики», «заразность» и «языковая модель мутаций».

По мнению ученых, предугадать эволюцию вируса очень важно. Благодаря этой информации человечество сможет заблаговременно создавать вакцины для будущих штаммов, а также усовершенствовать методы их диагностики и терапии с использованием антител.

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