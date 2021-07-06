Сотни черных дыр вращаются на окраине Млечного Пути

Более ста черных дыр находятся в шаровом скоплении Palomar 5, располагающемся на окраине Млечного Пути в созвездии Змеи на расстоянии в 76 тысяч световых лет от Земли.

Согласно предположениям ученых, скопление распадается на части, в результате чего формируются «звездные потоки», представляющие собой тонкие окружности из материи и звезд, опоясывающие галактику, пишет Daily Mail.

Ученые Кардиффского университета попытались выяснить, как происходит формирование «звездных потоков». Для этого была создана компьютерная модель скопления, для которой использовались детальные изображения Palomar 5.

Приняв во внимание физические характеристики скопления, в том числе массу и структуру потоков, ученые пришли к выводу о том, что в центре Palomar 5 находятся порядка 100-120 черных дыр, чья масса оценивается в 17-20 раз больше солнечной.

По мнению авторов научной работы, черные дыры регулярно выбрасывают звезды из скопления, однако сами покидают его крайне редко. В результате повышается «плотность населения» черных дыр и образуются «звездные потоки».

Согласно предположениям астрофизиков, большая часть слияний черных дыр происходит в шаровых звездных скоплениях. При этом в тесных, но древних образованиях такого типа могут находиться сотни или даже тысячи одиночных черных дыр, допустили исследователи.

Теперь авторам научной работы предстоит доказать свою теорию, в том числе при помощи наблюдения за другими шаровыми скоплениями.