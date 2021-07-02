Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

У черных дыр нашли способность создавать гигантские «цунами»

Светлана Иванова
10:12 02.07.2021
Согласно предположениям исследователей, сверхмассивные черные дыры могут порождать самые большие вихреобразные структуры во Вселенной.
У черных дыр нашли способность создавать гигантские «цунами»
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Рядом со сверхмассивными черными дырами могут образовываться массивные, похожие на цунами структуры, которые представляют собой потоки масс из газа, сбежавшие от интенсивного гравитационного притяжения черной дыры. К такому выводу пришли ученые, проведя компьютерное моделирование для моделирования окружающей среды вокруг сверхмассивных черных дыр в космосе, пишет портал Space.com.

Более того, согласно предположениям исследователей, сверхмассивные черные дыры могут порождать самые большие вихреобразные структуры во Вселенной.

Пристальное внимание в ходе научной работы было уделено странной среде вокруг сверхмассивных черных дыр и особенностям взаимодействия в ней газов и радиации. Так, ученые заметили, что достаточно далеко от сверхмассивной черной дыры могут начать формироваться волны газа и вещества, которые могут перерасти в массивные цунами. Эти закрученные газовые волны могут простираться на расстояние до 10 световых лет над диском. Причем после образования структуры больше не находятся под влиянием гравитации черной дыры.

Свою роль в образовании таких газовых вихрей играет яркое рентгеновское излучение, которое вблизи черной дыры проникает в карманы горячего газа во внешней атмосфере диска. Пузыри горячей плазмы расширяются, охлаждаясь по краям диска, помогая создавать структуры, похожие на цунами.

Сейчас ученым предстоит подтвердить их выводы при помощи телескопических наблюдений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:23 В стране и мире
СМИ сообщили о взрыве в жилом доме в центре Москвы
10:07 В стране и мире
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
09:56 В стране и мире
Видео
Попавший в реанимацию Мамонов переведен на ИВЛ
09:42 В стране и мире
Видео
«Как на пороховой бочке»: жительница дома рассказала о взрыве газа в Нижнем Новгороде
02:14 В стране и мире
Жарко, но не ад: синоптик спрогнозировал возвращение тепла в Москву
Популярное
СМИ назвали стоимость рекламных постов Роналду в Instagram
Видео
Лоб в лоб: две девушки на электросамокатах столкнулись в Петербурге
«Если выкарабкается - будет чудо»: врачи прокомментировали состояние певицы МакSим
Суд отказал Бритни Спирс в освобождении от опеки отца
Видео
Завтрак на природе: медведи нацпарка в Челябинской области попали в фотоловушку во время трапезы
Видео
Путин рассказал, кому подчиняется президент
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.