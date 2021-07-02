У черных дыр нашли способность создавать гигантские «цунами»

Рядом со сверхмассивными черными дырами могут образовываться массивные, похожие на цунами структуры, которые представляют собой потоки масс из газа, сбежавшие от интенсивного гравитационного притяжения черной дыры. К такому выводу пришли ученые, проведя компьютерное моделирование для моделирования окружающей среды вокруг сверхмассивных черных дыр в космосе, пишет портал Space.com.

Более того, согласно предположениям исследователей, сверхмассивные черные дыры могут порождать самые большие вихреобразные структуры во Вселенной.

Пристальное внимание в ходе научной работы было уделено странной среде вокруг сверхмассивных черных дыр и особенностям взаимодействия в ней газов и радиации. Так, ученые заметили, что достаточно далеко от сверхмассивной черной дыры могут начать формироваться волны газа и вещества, которые могут перерасти в массивные цунами. Эти закрученные газовые волны могут простираться на расстояние до 10 световых лет над диском. Причем после образования структуры больше не находятся под влиянием гравитации черной дыры.

Свою роль в образовании таких газовых вихрей играет яркое рентгеновское излучение, которое вблизи черной дыры проникает в карманы горячего газа во внешней атмосфере диска. Пузыри горячей плазмы расширяются, охлаждаясь по краям диска, помогая создавать структуры, похожие на цунами.

Сейчас ученым предстоит подтвердить их выводы при помощи телескопических наблюдений.