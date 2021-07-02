Опередил науку на полвека: ученым удалось подтвердить теорию Хокинга о черных дырах

Ученые Массачусетского технологического института доказали теорему известного физика Стивена Хокинга о том, что площадь горизонта событий черной дыры не может уменьшаться. Это научное предположение Хокинг сделал еще в 1971 году. Спустя 50 лет физики при помощи наблюдения за гравитационными волнами смогли подтвердить теоретические изыскания Хокинга. Научная работа представлена на Phys.org.

В 2015 году через Землю прошла гравитационная волна GW150914, которая образовалась в результате слияния двух черных дыр, породивших более массивную черную дыру с выделением огромного количества энергии. Явление было зафиксировано обсерваторией LIGO, поэтому появилась возможность провести анализ гравитационной волны.

Согласно выводам физиков, с вероятностью 95% площадь итоговой черной звезды не стала меньше суммы площадей двух исходных черных дыр. Это заключение соответствует постулату парадоксальной теоремы Хокинга, представляющей собой аналог второго закона термодинамики, согласно которому энтропия системы никогда не должна уменьшаться, только увеличиваться или не изменяться.

Теперь исследователи намерены доказать теорему Хокинга при помощи анализа будущих сигналов гравитационных волн.