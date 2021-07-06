Фитнес-инструктор объяснил, как тренироваться в жару без вреда для здоровья

В Центральную Россию возвращается жаркая погода, пик которой, согласно прогнозам синоптиков, ожидается в среду или четверг. Температурные показатели будут превышать среднюю норму второго месяца лета примерно на пять градусов. Фитнес-инструктор Никита Скрипник рассказал, что во время аномального зноя рекомендовано сократить интенсивность и частоту тренировок. Как пояснил специалист в комментарии «Звезде», в условиях повышенной температуры работоспособность организма падает по физиологическим причинам.

«Однозначно, стоит снизить интенсивность тренировок, можно частоту даже снизить. Во время жары, во время гипотермии, когда организм находится в условиях повышенной температуры, работоспособность падает. Она падает на всех фронтах, и в силовом плане, и в плане выносливости, то есть кардио-респираторная выносливость снижается, снижается мышечная выносливость, снижается возможность нервной системы быстро реагировать», - пояснил Скрипник.

По словам тренера, чем выше температура, тем сильнее снижается работоспособность, в том числе умственная и физическая.

Эксперт также посоветовал на период аномальной жары переформатировать тренировки в сторону менее интенсивных видов.

«Например, если человек любит заниматься кроссфитом, лучше во время жары заняться тяжелой атлетикой, это менее объемные тренировки в ключе тренировочного цикла. Если человек занимается групповыми тренировками повышенной интенсивности, то лучше перейти на класс ниже», - отметил Скрипник.

Также, по мнению тренера, стоит сократить количество тренировок и увеличить время восстановления, особенно это актуально для тех, кто обычно проводит достаточно много времени в спортзале. Также можно перенести занятия на раннее утро либо поздний вечер, когда жара спадает, указал фитнес-инструктор.

Он подчеркнул, что одним из наиболее критичных факторов в условиях повышенной температуры является быстрое снижение количества воды в организме.

«Как результат - запускается фактор учащенного сердцебиения, то есть нагрузка на кардио-респираторную систему может быть повышена, если человек пьет недостаточно жидкости», - рассказал специалист.

Он также напомнил, что ощущение жажды появляется позже, чем возникает потребность в воде, поэтому человеку, который занимается фитнесом, надо заставлять себя пить. Особенно это актуально во время аномальной жары, резюмировал фитнес-инструктор.