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Врач рассказала, как правильно заниматься спортом в жару

Алена Миронова
07:21 27.06.2021
Врач-терапевт Надежда Чернышова рекомендует, в первую очередь, обращать внимание на самочувствие при занятии спортом в жаркую погоду.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Главный критерий, к которому следует прислушиваться при занятии спортом в жаркую погоду, - самочувствие. Об этом "Звезде" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Эксперт подчеркнула, что, прежде всего, нельзя заниматься спортом на открытом солнце при жарких солнечных лучах - можно обгореть и перегреться.

«‎Лучше заниматься спортом либо в утренние часы, либо перед закатом, или совсем вечером - позже заката уже солнца. Не в жаркие часы суток. Главный тут критерий - самочувствие. Если вы чувствуете, что вы устаете быстрее, что у вас начинает, например, болеть голова, лучше в этот момент прекратить занятия спортом, сесть, отдышаться, в тени, попить побольше воды. Интенсивность тренировок нужно снизить, опять таки, учитывая жару», - рекомендует врач.

Ранее врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова развеяла миф о пользе светлой одежды в жару. По мнению эксперта, в особо жаркие часы лучше оставаться в проветриваемом помещении и избегать обжигающих солнечных лучей.

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