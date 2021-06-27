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Эксперт рассказала, как правильно пить в жару минеральную воду

Кира Карон
07:52 27.06.2021
Врач пояснила, какую воду можно употреблять, если на улице жаркая погода.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Звезде», какую минеральную воду можно употреблять в жаркую погоду. По словам врача, такая вода подходит в жару в том случае, если она не сильно минерализована.

«В жару нужно много пить. Минеральная вода подходит, если она не очень сильно минерализована. Есть столовые минеральные воды - их можно пить без ограничения. Есть лечебно-столовые и их тоже можно пить, но сильно не увлекаться. Лечебные воды высокой минерализации, они как правило, на вкус сильно соленые. Их пить только по назначению врача, по показаниям. Лучше ограничиться столовыми минеральными водами, которые можно пить спокойно», - сказала Чернышова.

Она добавила, что лечебные минеральные воды сильно влияют на обмен веществ и содержат много минералов, которые некоторым людям показаны и полезны.

«А у других людей могут способствовать возникновению, например, камней в почках. Также (минеральные воды - Прим.ред.) влияют на артериальное давление или нарушают регуляцию пищеварительных процессов. Это только по назначению врача и курсом», - рассказала врач.

Если совсем без ограничений, то по словам эксперта, можно пить простую, обычную питьевую воду.

«Тут нет никаких ограничений. Столовую минеральную воду можно пить по половине стакана три - четыре раза в день. Это будет нормально для здорового человека», - заключила врач-терапевт.

Ранее стало известно, что аномально жаркая погода в столице уже со вторника следующей недели сменится на значительно более привычные москвичам 24-29 градусов днем и 19-21 тепла ночью при высокой облачности с прояснениями. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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