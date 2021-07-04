Новая волна: в Москву вернется аномальная жара

В середине следующей недели в Москву вернется летняя жара. Температура может достигнуть 34 градусов тепла.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, жаркая погода установится в среду или четверг. Она будет превышать среднюю норму примерно на пять градусов, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что ряде регионов России на выходных ожидается наиболее оптимальный для отдыха температурный режим. Синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду на юге и севере страны.

Хорошая погода на выходных будет в Петербурге и Москве. Солнечные, сухие и теплые дни придут туда из-за действия антициклона.