В СК рассматривают несколько версий катастрофы Ан-26 на Камчатке

Следователи рассматривают несколько версий катастрофы Ан-26 на Камчатке. Среди них - неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, а также техническая неисправность самолета. Об этом сообщили в СК РФ.

«В настоящее время следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования», - отметили в ведомстве.

На место крушения самолета выехали следователи. Уже изъяты образцы топлива, полетная и эксплуатационная документация в компании-эксплуатанте, задание на полет. В настоящий момент продолжаются допросы свидетелей произошедшего.

Как заявил замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб, пропавший Ан-26, вероятно, врезался в береговую скалу. Основная часть обломков воздушного судна находится в прибрежной полосе у подножия скалы, а носовая часть - в море.

Поисково-десантная группа приступила к осуществлению спасательных работ, которые, в свою очередь, затруднены по причине географических особенностей ландшафта. Спасательные работы осуществляются также и при помощи специальной автотехники - вездехода, в составе 26 спасателей.

Напомним, во вторник, 6 июля, в дневное время в районе поселка Палана Камчатского края была потеряна связь с самолетом Ан-26. На борту воздушного судна находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа.