Опубликованы кадры воздушных поисков пропавшего Ан-26

В районе, в котором перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-26, продолжаются активные поиски.

Над территорией совершаются пролеты авиации. На кадрах с места происшествия видны самолет и вертолет, проходящие в воздухе по определенным траекториям.

Ранее места поисков достиг самолет Ил-38 Тихоокеанского флота. В воздух он поднялся утром 6 июля с аэродрома Елизово.

Под руководством зампредседателя правительства министра специальных программ Камчатского края Александра Заболиченко для поиска создан штаб из представителей МЧС, краевого Минтранса и авиационного предприятия.