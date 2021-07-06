Врезался в береговую скалу: названа предварительная причина крушения Ан-26 на Камчатке

Пропавший на Камчатке самолет Ан-26, вероятно, врезался в береговую скалу. Об этом заявил замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.

«Он практически врезался в береговую скалу со стороны моря. (Скала. - Прим. ред.) не на траектории посадки самолета», - передает РИА Новости слова Горба.

Отмечается, что большая часть обломков находится в прибрежной полосе у подножия, а часть носа - в море.

По предварительной информации, причиной крушения воздушного судна мог стать сильный боковой ветер. Эта версия в настоящий момент является наиболее вероятной.

На месте крушения работают специалисты Камчатского авиационного предприятия.

По сообщениям Росавиации, части рухнувшего судна обнаружили в четырех-пяти километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Поисково-десантная группа приступила к осуществлению спасательных работ, которые, в свою очередь, затруднены по причине географических особенностей ландшафта. Спасательные работы осуществляются также и при помощи специальной автотехники - вездехода, в составе 26 спасателей.

В МЧС, в свою очередь, отметили, что обломки обнаружили на расстоянии 3,8 километра от аэропорта. Продвижение осложняется темным временем суток, а также начавшимся в море приливом.

Напомним, во вторник, 6 июля, в дневное время в районе поселка Палана Камчатского края была потеряна связь с самолетом Ан-26. На борту воздушного судна находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа.