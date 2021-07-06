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Эксперт дала советы россиянам по бронированию туров в пандемию

Светлана Иванова
10:50 06.07.2021
Оптимальным будет приобретение тура в ту страну, которая на данный момент уже открыта. Отдавать предпочтение стоит турфирмам, которые положительно себя зарекомендовали на рынке. Возможны самостоятельно организованные путешествия, но в этом случае туристам нужно учитывать риски, указала специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Cecilia Fabiano, LaPresse, Globallookpress
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Эксперт в туристической отрасли поделилась особенностями бронирования туров в условиях пандемии коронавируса. Как рассказала управляющий директор туристической компании Анастасия Бредихина в комментарии «Звезде», оптимальным будет приобретение тура в ту страну, которая на данный момент уже открыта.

«Сейчас советуем бронировать открытые направления для минимизации рисков. Список стран достаточно обширный, есть из чего выбрать. Количество рейсов на заграничные курорты увеличивается ежедневно», - пояснила эксперт.

Она посоветовала обратить особое внимание на благонадежность фирмы, в которой запланировано приобретение тура. По мнению эксперта, отдавать предпочтение в этом вопросе стоит компаниям, которые положительно себя зарекомендовали на рынке.

«В случае закрытия направления не стоит опасаться потери денежных средств: у туристов всегда остается возможность перебронировать направление на другое направление и другие даты. Если решение о переносе тура принять невозможно, то денежные средства остаются на депозите у оператора, и при первой возможности ими можно будет воспользоваться. Все туроператоры гарантируют сохранность денежных средств на депозите и возможность переноса тура», - добавила специалист.

Возможны и самостоятельно организованные путешествия, однако в этом случае туристам нужно учитывать риски, отметила Бредихина.

«При покупке билета и отеля самостоятельно ответственность несут туристы, на практике многие туристы не смогли перенести свою поездку по причине перегрузки телефонных линий авиакомпаний или невозможности договориться с отелем. Нужно понимать, что, покупая самостоятельно отель, перенос будет возможен только в этот отель», - пояснила эксперт.

Она также отметила, что сейчас большинство россиян бронируют туры на ближайший месяц, опасаясь возможного закрытия границ из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и введения очередного локдауна.

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