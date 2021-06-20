В Ростуризме рассказали о популярных туристических направлениях у россиян

Советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал «Звезде» про популярные туристические направления, которые уже открыты или планируют открыть.

«На данный момент свыше 1,3 млн туров в Турцию продано. Это отмененные путешествия с 15 апреля до 21 июня. И 70% туристов не меняли направление. В ближайшее время с переносом сроков поездки туристы отправятся именно в Турцию», - отметил Горин.

По его словам, если говорить о новых продажах, то зафиксирован повышенный спрос на турпоездки в Турцию, Болгарию, Хорватию, Грецию и Кипр.

«Эти страны тоже открыты. И по ним квоты увеличены. Все это дает возможность свободной конкуренции, в том числе с российскими курортами, чтобы отчасти стабилизировать цены и на наших курортах, где заполняемость составляет 90-95%», - подытожил Горин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что туроператоры не справляются с ажиотажным спросом на путевки в Турцию. После объявления о возобновлении авиасообщения с этой страной, тысячи россиян бросились оформлять билеты.