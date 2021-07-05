Названы города, откуда можно улететь в Турцию

В пресс-службе Росавиации сообщили, что оперативный штаб по борьбе с COVID-19 принял решение с 12 июля увеличить количество российских городов, из которых возобновляется авиасообщение в Турцию.

«С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Также по решению оперативного штаба увеличен перечень городов на территории Турции, с 12 июля 2021 года будут возможны полеты в Измир», - сообщили в Росавиации.

Ранее в Ростуризме назвали плюсы для россиян от новых правил въезда в Турцию. Ряд россиян отправляются в Турцию по оплаченным ранее и перенесенным с 2020 года турам.