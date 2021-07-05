Главный инфекционист США назвал особенности индийского штамма COVID-19
Индийский дельта-штамм коронавируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие его разновидности. Как заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, данный тип вируса можно назвать «более смертоносным и более заразным».
Медицинский специалист, основываясь на проанализированных учеными из США данных, заметил, что дельта-штамм COVID-19 приводит к более тяжелому заболеванию, госпитализации и в некоторых случаях. -даже к смерти.
«Вирус легче передается от человека к человеку», - добавил он в эфире NBC.
Дельта-штамм коронавируса был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Как сообщили мэр Москвы Cергей Собянин и главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, почти у 90% заболевших COVID-19 в Москве в последнее время была обнаружена именно такая разновидность.
В Германии с 29 июня вводятся ограничения на поездки жителей страны в Россию и Португалию в связи с появившимся в РФ «дельта-штаммом».