В Минздраве назвали преобладающий штамм у пациентов с тяжелой формой COVID-19

Подавляющее большинство пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции, нуждающихся в кислородной поддержке, заражены новым штаммом «дельта». Такое предположение сделал на пресс-конференции заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По его словам, порядка 90% пациентов стационаров сейчас имеют этот штамм. По сравнению с ситуацией, которая наблюдалась два-три месяца назад, COVID-19 стал протекать более тяжело, все больше пациентов требуют кислородной терапии, в том числе искусственной вентиляции легких, пояснил врач.

«Я могу осторожно предположить, что практически все наши пациенты сегодня на ИВЛ имеют этот штамм "дельта"», - цитирует Авдеева РИА Новости.

По состоянию на 25 июня, в России занято 15% коек, оснащенных аппаратами ИВЛ, уточнил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Версия коронавируса, получившая название «дельта», была выявлена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским. Этот вариант инфекции более заразен и получил определенную адаптацию к вакцинам Covaxin и Covishield, которые используются в Индии. По данным специалистов, штамм «дельта» стал самым распространенным в мире. Еще более опасной является версия коронавируса «дельта плюс».