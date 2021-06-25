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Германия вводит ограничения на поездки в Россию и Португалию

Валентина Пескова
22:28 25.06.2021
В ФРГ внесли Россию в список регионов, которые классифицируются как «регионы распространения вариантов коронавируса».
Германия вводит ограничения на поездки в Россию и Португалию
© Фото: pixabay.com
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С 29 июня в Германии вводятся ограничения на поездки жителей страны в Россию и Португалию. Как сообщили в институте Роберта Коха, это связано с распространением новых вариантов COVID-19.

Новые регионы, вошедшие в классификацию, - названы областями с особенно высоким риском заражения из-за «широкого распространения определенных вариантов вируса SARS-CoV-2».

«Классификация Португалии, как зоны распространения вариантов вируса, - первоначально действует в течение двух недель. Продление - возможно. Российская Федерация теперь также классифицируется, как регион распространения вариантов коронавируса», - указано на сайте ведомства.

Напомним, недавно до столицы России добрался «дельта-вирус» - мутировавший индийский штамм коронавируса, который считается более агрессивным, что уже привело к резко возросшему количеству инфицированных в Москве. С 28 июня мэр города Сергей Собянин дал поручение руководителям московских предприятий перевести 30% сотрудников - на работу из дома.

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